Эксперт предупредил о штрафе за сжигание чучела на Масленицу во дворе

«Особенно внимательно нужно отнестись к сжиганию чучела. Важно, что разведение открытого огня, в том числе для сжигания чучела во дворе вашего жилого дома, скорее всего, запрещено правилами пожарной безопасности. Такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штраф по статье 20.4 КоАП РФ (“Нарушение требований пожарной безопасности”). Для граждан это может обернуться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для самой управляющей компании как юридического лица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей», — рассказал Бондарь.