В Хабаровске в День защитника Отечества прогремит праздничный салют

В Хабаровске 23 февраля прогремят 30 праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. Небо над крупнейшим городом Дальнего Востока огни фейерверка раскрасят в 21 час по местному времени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Салютные установки расположат в районе стадиона имени Ленина, а звуковое сопровождение шоу обеспечат шесть гаубиц БС-3, из которых военнослужащие ВВО произведут 30 залпов.
Мероприятие организуют и проводят военные из сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа. Они базируются под Хабаровском. Во время тренировок артиллеристы отточили командную работу расчетов гаубиц и синхронность залпов во время салюта.