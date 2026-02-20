В Хабаровске в День защитника Отечества прогремит праздничный салют

Мероприятие организуют и проводят военные из сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа. Они базируются под Хабаровском. Во время тренировок артиллеристы отточили командную работу расчетов гаубиц и синхронность залпов во время салюта.