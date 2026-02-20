Ричмонд
В Хабаровске в День защитника Отечества прогремит праздничный салют

Огни фейерверка раскрасят небо в 21 час по местному времени.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 23 февраля прогремят 30 праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. Небо над крупнейшим городом Дальнего Востока огни фейерверка раскрасят в 21 час по местному времени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Салютные установки расположат в районе стадиона имени Ленина, а звуковое сопровождение шоу обеспечат шесть гаубиц БС-3, из которых военнослужащие ВВО произведут 30 залпов.

Мероприятие организуют и проводят военные из сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа. Они базируются под Хабаровском. Во время тренировок артиллеристы отточили командную работу расчетов гаубиц и синхронность залпов во время салюта.