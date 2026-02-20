Дефиле в купальниках на конкурсе красоты в Казани отменили из-за Рамадана

Об этом рассказала президент конкурса Динара Саляхова на пресс-конференции 18 февраля, отвечая на вопрос одного из журналистов.
«У нас будет ураза, и у нас не предусмотрены купальники. Так как гости прибывают к нам, мы их сразу всех предупредили, что у нас девушки будут выходить в спортивных нарядах», — объяснила она.
При этом вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева добавила, что провести конкурс красоты без купальников планировалось изначально.
Сам конкурс пройдет с 1 по 8 марта. В нем заявлены участницы из 19 стран БРИКС, включая Бразилию, Индию, Китай, Казахстан, Таиланд, Египет, ЮАР, Нигерию, Вьетнам, Малайзию и другие.
Участницы конкурса делятся на три возрастные категории:
в Miss BRICS участвуют конкурсантки от 18 до 25 лет;в Mrs BRICS — замужние женщины старше 30 лет; в Little Miss BRICS — дети.
От Казахстана известны пока две участницы. Это 35-летняя блогер, бизнесвумен и мама двоих детей Ольга Мигунова.
Другая участница — Арина Каторгина. О ней известно, что занимается тайским боксом.
