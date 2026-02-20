Назван средний размер социальной пенсии в 2026 году​

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 января 2026 года составил 15 479,68 рубля, увеличившись за год примерно на 1,9 тысячи рублей (в январе 2025 года он равнялся около 13,5 тысячи).Такие данные следуют из статистики Социального фонда России, проанализированной РИА Новости.