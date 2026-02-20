Назван средний размер социальной пенсии в 2026 году​

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 января 2026 года составил 15 479,68 рубля, увеличившись за год примерно на 1,9 тысячи рублей (в январе 2025 года он равнялся около 13,5 тысячи).Такие данные следуют из статистики Социального фонда России, проанализированной РИА Новости.
Среди работающих пенсионеров средняя социальная пенсия в январе достигла 11,7 тысячи рублей, у неработающих — 15,7 тысячи рублей.
Напомним, в Минтруде сообщили, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% в соответствии с заявлением главы ведомства Антона Котякова.
Ранее сообщалось, что в 2026 году право на досрочное оформление пенсии сохранится для нескольких категорий российских граждан.
