В Госдуме рассказали о новых правилах обучения медиков в России с 1 марта

«Кроме того, нормы не коснутся тех, кто был принят на обучение до 1 марта 2026 года и в период обучения был переведен на обучение по специальностям ординатуры на бюджетные места. И, соответственно, они не распространяются на граждан, которые были приняты до 1 марта 2026 года на обучение по специальностям ординатуры за счет бюджета, а также на тех, кто был принят до этой даты на обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, но заказчики отказались от заключения договора. На мой взгляд, это очень важный закон, потому что мы сразу получим специалистов, которые будут трудоустроены и у которых не будут требовать опыта работы после студенческой скамьи. Они сразу попадут в опытные руки практикующих врачей, которые уже на практике введут их в профессию», — сказал депутат.