Программа «Земский тренер» привлекла в Хабаровский край первых специалистов

Сейчас по программе трудоустроены три специалиста, которые отмечают, что благодаря поддержке президента молодым специалистам будет гораздо проще принять выбор в пользу малых населенных пунктов. Она предусматривает выплату двух миллионов рублей, предоставление служебного жилья и поддержку материально-технической базы, так что наставнику не придется беспокоится о зале и его оборудовании.