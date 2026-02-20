Ричмонд
Программа «Земский тренер» привлекла в Хабаровский край первых специалистов

Хабаровский край стал одним из пилотных регионов реализации федеральной программы «Земский тренер».

Источник: Комсомольская правда

По поручению президента РФ Владимира Путина она привлекает спортивные кадры в села и города с населением до 50 тысяч человек. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".

Сейчас по программе трудоустроены три специалиста, которые отмечают, что благодаря поддержке президента молодым специалистам будет гораздо проще принять выбор в пользу малых населенных пунктов. Она предусматривает выплату двух миллионов рублей, предоставление служебного жилья и поддержку материально-технической базы, так что наставнику не придется беспокоится о зале и его оборудовании.

В 2026 году региону выделили субсидию на замещение еще 13 вакантных должностей. Объявление о начале приема заявлений и перечень новых должностей будет опубликован на сайте министерства спорта края до 1 апреля.