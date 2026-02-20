Стало известно, сколько стоит самый дорогой госномер на автомобиль в России

В России продают автомобильные госномера стоимостью в несколько миллиардов рублей. Они не могут найти своих покупателей уже несколько лет. Самый дорогой госномер в стране стоит порядка 2,1 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
Кроме того, продаются еще 16 автомобильных номеров приблизительно такой же стоимости. Предложение о покупке одного из них висит еще с 2023 года.
Стоит отметить, что чаще всего госномера продают с кодами регионов Москвы, Республики Адыгея, Красноярского края и Дагестана. При этом купить «красивый» госномер напрямую в ГИБДД сейчас в России нельзя.
Между тем за такие же большие средства уже несколько месяцев пытаются продать особняк певца Григория Лепса. Изначально для покупки был доступен целый комплекс артиста. Его стоимость составляла 1,5 миллиарда рублей. Сейчас в продаже остался только коттедж Григория Лепса. Его можно приобрести за 550 миллионов рублей.