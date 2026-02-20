Диетолог рассказала, кому нельзя поститься

«В ряде случаев пост может быть противопоказан. В первую очередь ограничение касается детей, поскольку организм ребенка испытывает повышенную потребность в высококачественном белке, железе, витамине В12 из-за активного роста и развития. Также не стоит соблюдать пост во время беременности и грудного вскармливания, что обусловлено также повышенными потребностями в белке и других питательных веществах как для самой мамы, так и для развивающегося ребенка. Пост может быть относительно противопоказан людям, занимающимся тяжелым физическим трудом», — рассказала Рау.