Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю

РИА Новости: на выходных нельзя отсыпаться, чтобы избежать социальный джетлаг.

МАХАЧКАЛА, 20 фев — РИА Новости. Режим сна рекомендуется соблюдать в течение всей недели и не увеличивать в выходные дни время подъема более чем на два часа во избежание «социального джетлага», рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

«Запастись впрок можно, как показывают исследования, но лучше придерживаться одного режима, в выходные не увеличивать время подъема более чем на два часа во избежание “социального джетлага”, — рассказала Магомедова.

Социальный джетлаг — это рассогласование между биологическими ритмами организма и социальным графиком жизни (работа/учеба), которое выражается в разнице времени сна в будни и выходные. Это состояние приводит к хронической усталости, сонливости, снижению продуктивности, раздражительности и проблемам с концентрацией, похожим на эффект от смены часовых поясов.