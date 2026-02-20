Кадетский бал прошел в Хабаровске

В Хабаровске прошел V городской кадетский бал школы МЧС. Мероприятие состоялось в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Событие, объединившее более 100 участников, возрождает в Хабаровске атмосферу русских военных традиций XVIII века, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«Юбилейный бал собрал не только кадетов краевой столицы, но и гостей из Биробиджана и Комсомольска-на-Амуре, подчеркнув межрегиональный масштаб мероприятия», — говорится в сообщении.
Участники были разделены на два отделения: в первом свое мастерство демонстрировали ученики 1−5 классов, а во втором — ребята из 6−11 классов. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук регулярно подчеркивает важность подобных патриотических мероприятий, проходящих в городе.
— Кадетское движение в Хабаровске — это наша гордость. Такие балы всегда были посвящены дням воинской славы и учили дисциплине, благородству, уважению. Кадеты демонстрируют, что у нашего города и нашей страны достойное будущее, — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Праздник в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» соответствовал классическому кадетскому этикету. Юноши в парадной форме и белых перчатках, а также девушки в изысканных бальных платьях пастельных тонов кружились в ритме вальса и полонеза.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что кадеты из Хабаровского края приняли участие в Х юбилейном международном кремлевском благотворительном кадетском балу. Наш регион представили кадеты школы МЧС, правового лицея имени Сергея Николенко, кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, школы № 38 г. Хабаровска, военно-морского лицея и Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Ф. Шилова.