«Москвич» из новогоднего городка во Владивостоке выставили на продажу за 350 тысяч

«Москвич-412» синего цвета выставили на продажу во Владивостоке. Владелец автомобиля 1978 года оценил его в 350 тысяч рублей. Корр. ИА PrimaMedia заметил, что это тот самый «советский люкс на колёсах», который украшал центральную площадь города во время новогодних праздников.
В объявлении указано, что, несмотря на почтенный возраст, ретро-авто проехало всего 66 тысяч километров. По словам владельца, транспортное средство использовалось для сдачи в аренду и рекламы, поэтому местные жители могли видеть машину в конце 2025 и начале 2026 года на территории новогоднего городка.
Продавец также рассказал, что автомобиль с документами, стоит на учете, полностью исправен и на ходу, а также прошёл реставрацию. При этом уточняется, что техническая «начинка» родная, в том числе кожаный салон. За всё это время машиной владел лишь один человек, добавил автор объявления. Под капотом — 75 лошадиных сил.
Согласно историческим данным, «Москвич-412» в советские годы считался настоящим автомобилем премиум-класса. Несмотря на появление таких конкурентов, как «Запорожец» и «Жигули», он долго оставался в числе самых желанных машин — ни один из новичков не смог сразу вытеснить его с пьедестала. Всё дело в том, что у автомобиля было огромное количество преданных поклонников, ценивших его за надёжность, комфорт и представительный вид.
Отметим, что Владивосток уже вполне можно назвать настоящей Меккой для ценителей легендарных автомобилей и редких экземпляров, в которых сочетаются скорость, комфорт и историческая ценность. Город регулярно подбрасывает автолюбителям неожиданные находки. Так, например, ранее коллекционную «японку» бизнес-класса выставили на продажу за 900 тысяч во Владивостоке.