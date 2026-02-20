«Москвич» из новогоднего городка во Владивостоке выставили на продажу за 350 тысяч

Согласно историческим данным, «Москвич-412» в советские годы считался настоящим автомобилем премиум-класса. Несмотря на появление таких конкурентов, как «Запорожец» и «Жигули», он долго оставался в числе самых желанных машин — ни один из новичков не смог сразу вытеснить его с пьедестала. Всё дело в том, что у автомобиля было огромное количество преданных поклонников, ценивших его за надёжность, комфорт и представительный вид.