В Новосибирске вводят новые правила продажи овощей и ягод на рынках

С 1 сентября 2026 года в Новосибирске и по всей России вступают в силу новые требования к продаже ягод, грибов, овощей и фруктов, собранных в лесу или выращенных на личных участках. Изменения закреплены в приказе Министерства сельского хозяйства РФ и будут действовать до 1 сентября 2032 года.