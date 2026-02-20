Застрявшие в Братске пассажиры рейса Иркутск — Усть-Кут улетят только 20 февраля

Самолет ATR-72, летевший из Иркутска в Усть-Кут, второй раз за неделю ушел на запасной аэродром в Братск из-за нелетной погоды. Как ранее сообщала КП-Иркутск со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, случилось это 19 февраля 2026.
— Борт с 68 пассажирами вылетел из Иркутска в 14:00 и должен был вернуться обратно в 18:10, но в 16:22 приземлился в Братске. Сначала планировали, что люди просто переждут непогоду в аэровокзале, а самолет дозаправят. Но погода так и не наладилась, — рассказывают в аэропорту.
Вылет перенесли на 11:00 20 февраля. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. Это уже второй подобный случай за неделю. 14 февраля другой борт по тому же маршруту тоже уходил в Братск.
