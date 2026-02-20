Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске росгвардейцы помогли найти пропавшую трёхлетнюю Катю

Ребёнка искали в коттеджном посёлке СНТ «Сплав».

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Хабаровске вечером 19 февраля сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли найти трёхлетнюю Катю, пропавшую во время прогулки в коттеджном посёлке СНТ «Сплав». Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Около восьми часов вечера росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о пропаже ребёнка. Мама девочки рассказала, что малышка ушла с придомовой территории, а самостоятельные попытки отыскать её не дали результата — тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.

Уточнив приметы ребёнка, сотрудники Росгвардии сразу приступили к обследованию ближайших улиц и дворов. Всего через полчаса девочку нашли: она мирно играла в компании местных собак.

Экипаж передал малышку счастливой маме. Женщина поблагодарила росгвардейцев за оперативность и профессионализм в розыске дочери.

В управлении Росгвардии отметили, что подобные случаи подчёркивают важность слаженной работы правоохранителей с жителями города — быстрая реакция помогла избежать опасных последствий.