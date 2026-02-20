В Хабаровске росгвардейцы помогли найти пропавшую трёхлетнюю Катю

Около восьми часов вечера росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о пропаже ребёнка. Мама девочки рассказала, что малышка ушла с придомовой территории, а самостоятельные попытки отыскать её не дали результата — тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.