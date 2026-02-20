Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения американского телеканала CNN о премьер-министре Британии Кире Стармере.
Он уточнил, что CNN высмеивает низкие рейтинги Стармера.
«Даже левый телеканал CNN смеётся над неудачником Стармером», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, он прикрепил к посту видеоролик, где в эфире телеканала ведущий со смехом оценивает рекордно низкие рейтинги одобрения британского премьер-министра.
Напомним, по данным опроса, более половины жителей Британии считают, что премьер-министру Киру Стармеру следует уйти со своего поста.
Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер оказывает сопротивление неизбежному, отказываясь покинуть свой пост. Он прокомментировал сообщения о том, что Стармеру был отправлен материал из газеты The Telegraph, где говорится о связи кандидата на пост британского посла в Соединённых Штатах Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.