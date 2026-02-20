Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер оказывает сопротивление неизбежному, отказываясь покинуть свой пост. Он прокомментировал сообщения о том, что Стармеру был отправлен материал из газеты The Telegraph, где говорится о связи кандидата на пост британского посла в Соединённых Штатах Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.