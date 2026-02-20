Во Владивостоке «Рыбацкая Масленица» накормит гостей корюшкой и блинами

Отдельный акцент сделают на блинах. С 14:00 до 15:30 у центра заработает «блинный остров». Там будут угощать бесплатными блинами с разными начинками. В меню заявлены сытные «сферы» из блинного теста на фермерском молоке с начинками из говядины, баранины и тушёной капусты. Также приготовят «ленивые блины» в виде лапши. Их подадут с лёгким муссом из лимонника и мёда.