Во Владивостоке «Рыбацкая Масленица» накормит гостей корюшкой и блинами

Фестиваль «Рыбацкая Масленица» в воскресенье, 22 февраля, превратит площадку у Национального центра «Россия» во Владивостоке в большую уличную кухню с корюшкой, ухой и блинами. В тот же день корюшка станет главным героем и в Дальнегорске. Там пройдёт фестиваль «Корюшка‑2026» с несколькими десятками вариантов блюд из этой рыбы. Праздники готовят при участии Правительства Приморского края, регионального туристско-информационного центра и краевого министерства туризма.
Во Владивостоке Масленицу решили отметить в рыбачьем стиле. Утро начнётся на набережной Спортивной Гавани. В 11:50 от фонтана выйдет «Масленичный поезд» с ряжеными и аниматорами. Колонна дойдёт до Национального центра «Россия». С полудня там запустят сцену с концертами, откроют фотозоны, ремесленную ярмарку и семейную площадку «Качешок».
Организаторы говорят, что на мангалах у центра будут работать 13 шеф-поваров. С 12:00 до 15:00 они собираются жарить 250 килограммов корюшки. Параллельно на площадке развернут зону горячих супов. С 13:00 за котлы возьмутся пять поваров. К 14:30 они планируют раздать гостям бесплатную уху. Дополнительно посетителям предложат локальные продукты. Это чай от проекта «Русский самовар», корейская кухня от «Сестёр Ким» и мёд с пасеки Романа Хмелевского.
Отдельный акцент сделают на блинах. С 14:00 до 15:30 у центра заработает «блинный остров». Там будут угощать бесплатными блинами с разными начинками. В меню заявлены сытные «сферы» из блинного теста на фермерском молоке с начинками из говядины, баранины и тушёной капусты. Также приготовят «ленивые блины» в виде лапши. Их подадут с лёгким муссом из лимонника и мёда.
Часть программы перенесли в здание Национального центра «Россия». Там в буфете проведут кулинарные занятия. Шеф-повар ресторана «Мадам Мэй» Максим Ланкин покажет, как готовить блины, фаршированные икрой минтая. Кондитер Елена Латынина проведёт мастер‑класс по росписи пряников.
В Дальнегорске фестиваль «Корюшка‑2026» также запланирован на 22 февраля и пройдёт под открытым небом. Гостей обещают накормить примерно двадцатью вариантами блюд из корюшки. Среди них будет классическая уха, жареная рыба, жюльен и другие авторские рецепты. Площадку поделят на три зоны. Культурная зона объединит концерты, фотоуголки и творческие мастер‑классы. Спортивная зона будет предназначена для семейных игр и конкурсов. В гастрономической зоне повара сети кафе «Омлет Станция» проведут мастер‑классы с дегустацией.