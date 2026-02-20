В Хабаровском крае откроют факультет переводчиков русского жестового языка

В Комсомольске-на-Амуре появится факультет по подготовке переводчиков и преподавателей русского жестового языка. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.
Сейчас специалисты по русскому жестовому языку готовятся только в трёх вузах страны — в Москве, Казани и Новосибирске. Открытие нового факультета в Хабаровском крае позволит значительно расширить географию подготовки кадров и сделать профессию доступнее для жителей Дальнего Востока.
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края уже выразило готовность поддержать проект. На факультете планируют выпускать не только переводчиков, но и преподавателей жестового языка, что поможет укрепить систему обучения и повысить качество услуг для глухих граждан региона.
ВОГ активно сотрудничает с Московским государственным лингвистическим университетом, Казанским федеральным университетом и Новосибирским государственным техническим университетом. Там студентов обучают этике перевода, мотивируют проходить независимую оценку квалификации и готовят к реальной работе.
Особое внимание организация уделяет детям слышащих родителей-глухих, которых называют КОДА. Эти ребята с детства свободно владеют жестовым языком и могут стать отличными переводчиками. В 2025 году в Санкт-Петербурге уже провели крупное мероприятие для таких семей из более чем двадцати регионов, и подобную практику планируют распространить по всей России.