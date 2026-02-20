В Хабаровском крае откроют факультет переводчиков русского жестового языка

Особое внимание организация уделяет детям слышащих родителей-глухих, которых называют КОДА. Эти ребята с детства свободно владеют жестовым языком и могут стать отличными переводчиками. В 2025 году в Санкт-Петербурге уже провели крупное мероприятие для таких семей из более чем двадцати регионов, и подобную практику планируют распространить по всей России.