В Венесуэле приняли Закон об амнистии для политзаключенных: к кому он применим

В Венесуэле планируют освободить политических заключенных, осужденных с 1999 по 2026 годы. Парламент единогласно одобрил Закон об амнистии для демократического сосуществования. Так сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в эфире Venezolana de Television.
Под амнистию не попадут обвиненные в совершении тяжких преступлений против человечности, а также осужденные за нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и оборот наркотических средств. Ожидается подписание документа действующим лидером государства.
«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно», — уведомил Хорхе Родригес в ходе выступления.
В России рассматривают объявление амнистии для некоторых женщин-заключенных. Такое решение могут принять к 8 марта.