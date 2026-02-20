Ричмонд
В Венесуэле приняли Закон об амнистии для политзаключенных: к кому он применим

Парламент Венесуэлы одобрил Закон об амнистии для политзаключенных.

Источник: Комсомольская правда

В Венесуэле планируют освободить политических заключенных, осужденных с 1999 по 2026 годы. Парламент единогласно одобрил Закон об амнистии для демократического сосуществования. Так сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в эфире Venezolana de Television.

Под амнистию не попадут обвиненные в совершении тяжких преступлений против человечности, а также осужденные за нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и оборот наркотических средств. Ожидается подписание документа действующим лидером государства.

«Закон об амнистии для демократического сосуществования принят депутатами единогласно», — уведомил Хорхе Родригес в ходе выступления.

В России рассматривают объявление амнистии для некоторых женщин-заключенных. Такое решение могут принять к 8 марта.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше