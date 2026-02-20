Россиянам предлагают платить по 20 тысяч за диспансеризацию

Россиянам за своевременное прохождение диспансеризации нужно платить 20 тысяч рублей, предлагает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Такая выплата позволит сократить расходы на лечение граждан, уверен парламентарий.
Депутат напомнил, что диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии. Это в итоге сокращает количество больничных у работников и расходы на их лечение, пояснил Чернышов. Чтобы как можно больше россиян проходило диспансеризацию нужно ввести выплату в 20 тысяч рублей, считает парламентарий.
Выплата должна перечисляться автоматически после того, как в личном кабинете на сайте «Госуслуги» появится отметка о прохождении последнего специалиста, пояснил депутат.
Соответствубщее предложение Борис Чернышов направил на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, пишет RT.
Сергей Ветров.