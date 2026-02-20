В Госдуме хотят ужесточить регистрацию детей при домашних родах: вот что станет обязательным

«Несмотря на то, что роды — это естественный процесс, там могут быть свои особенности. В связи с этим надо осмотреть женщину и ребенка для того, чтобы быть уверенным, что все хорошо и дальше ребенок может расти и развиваться», — сказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.