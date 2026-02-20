В Госдуме хотят ужесточить регистрацию детей при домашних родах: вот что станет обязательным

Российские депутаты направили на отзыв в правительство законопроект об обязательном медосмотре женщины и ребёнка в течение трёх дней после домашних родов.
«При государственной регистрации рождения ребенка, родившегося вне медицинской организации, представляется медицинское заключение о состоянии здоровья родившей женщины и новорожденного ребенка», — такую поправку предполагается внести в закон об актах гражданского состояния.
«Несмотря на то, что роды — это естественный процесс, там могут быть свои особенности. В связи с этим надо осмотреть женщину и ребенка для того, чтобы быть уверенным, что все хорошо и дальше ребенок может расти и развиваться», — сказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Тем временем блогерша, чей ребенок умер во время родов дома в бассейне, жалуется на хейт, а правоохранители начали проверку по факту гибели младенца после родов дома в бассейне.
Ранее гинеколог Дорофеева назвала домашние роды опасными из-за риска осложнений.
Напомним, 89% опрошенных россиян считают, что все женщины обязательно должны рожать в больницах. По их мнению, из-за своих личных убеждений ни одна мама не имеет права подвергать риску жизнь и здоровье малыша и намеренно отказываться от помощи врачей.