Собаки едва не загрызли женщину в Алматинской области: стали известны подробности

Страшное видео, разлетевшееся по соцсетям, сняли очевидцы. Они заметили, как стая собак набросилась на женщину. Шесть разъярённых псов повалили её на землю и стали рвать одежду.
К счастью, рядом оказались прохожие, они и разогнали агрессивных животных.
«Мы её еле дотащили, она сознание теряла. Когда штаны сняла, там мясо шло. Я говорю: “Дамир, тебя же предупреждали уже не раз. Почему люди страдают из-за твоих собак?” И он: “Вы ничего не сделаете. Вы ничего не докажете”.
Пострадавшей оказалась 52-летняя Ольга Короченко. В тот вечер она возвращалась с работы.
Женщину экстренно доставили в больницу. У неё множественные травмы головы, лица, верхних и нижних конечностей.
«Поступила пациентка с множественными ранами головы, лица, обеих верхних и нижних конечностей. При поступлении пациентке проведена первичная хирургическая обработка ран. В дальнейшем получает лечение согласно протоколу. На данный момент состояние средней тяжести», — сообщил травматолог-ортопед Асет Ескулов.
Жители жалуются, собак у себя на участке держит сосед. В его дворе около 30 животных, которые держат в страхе весь посёлок. Говорят, псы без намордников свободно гуляют по улицам, пугая детей и взрослых.
Местные жители стараются не отпускать детей одних на улицу.
Хозяин собак комментировать произошедшее отказался.
Сельчане уверяют: они не раз жаловались на соседа и его питомцев, но отлов так и не приехал.
Агрессивных псов забрали только после нападения на человека.
Почему, в акимате внятно ответить не смогли.
«Ранее жители обращались к участковому с заявлением. Но наши ветеринарные инспекторы не приехали. Потому что ветеринарный отдел начал свою работу только в понедельник. После случившегося мы приехали на место. Ветеринарные инспекторы до утра искали собак. Больше 20 псов отправили в приют», — заявил аким Умтылского сельского округа Карасайского района Ислам Ибатжан.
61-летнего хозяина животных оштрафовали за нарушение общественного порядка. Вместе с тем полицейские завели уголовное дело по факту нападения собак на человека.
«В настоящее время проводится досудебное расследование. Вместе с тем за нарушение общественного порядка он также привлечён к ответственности в установленном законом порядке», — сообщили в областном ДП.
Жители хотят, чтобы владельца собак наказали и заставили платить за лечение пострадавшей женщины.
По прогнозам врачей, ей предстоит длительная реабилитация.