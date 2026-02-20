Пять «выделенок» появятся во Владивостоке: где и когда

В официальном постановлении мэрии, подписанном 17 февраля, уточняется, что реализация проекта пройдет в два этапа. Сначала будут проведены все необходимые подготовительные работы, а непосредственно организация «выделенок» запланирована на 2028 год.
«Основными мероприятиями являются подготовительные мероприятия для проведения изменений в 2028 году введение сети выделенных полос для общественного транспорта (пр-т 100-летия Владивостока, Океанский пр-т, ул. Алеутская, ул. Светланская, ул. Ивановская), в том числе запуск автоматизированной системы администрирования въездов на выделенные полосы при помощи камер», — говорится в тексте документа.
Согласно утвержденному плану, новые полосы будут организованы на наиболее загруженных участках: проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте, а также на улицах Алеутской, Светланской и Ивановской. Контроль за соблюдением правил будет автоматизирован — следить за нарушителями планируют с помощью камер фотовидеофиксации.
Создание выделенных коридоров — это лишь первый шаг в рамках комплексной реформы транспортной системы города. Как следует из документов, к 2028−2029 годам муниципалитет намерен внедрить магистрально-распределительную модель движения. Это предполагает появление маршрутов с высоким трафиком и подвозящих линий, которые будут связаны между собой современными транспортно-пересадочными узлами.
Параллельно с инфраструктурными изменениями в 2027 году городские власти запустят масштабную информационную кампанию. Ее цель — заранее ознакомить жителей с принципами работы обновленной маршрутной сети. Также в планах значится разработка и внедрение нового тарифного меню.
Напомним, ранее жители Владивостока высказались против выделенных полос на дорогах города.