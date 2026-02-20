Пять «выделенок» появятся во Владивостоке: где и когда

Создание выделенных коридоров — это лишь первый шаг в рамках комплексной реформы транспортной системы города. Как следует из документов, к 2028−2029 годам муниципалитет намерен внедрить магистрально-распределительную модель движения. Это предполагает появление маршрутов с высоким трафиком и подвозящих линий, которые будут связаны между собой современными транспортно-пересадочными узлами.