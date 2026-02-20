Агрессивные доберманы напали на девушку с собачкой во Владивостоке — соцсети

Местные жители утверждают, что это не первый случай, когда хозяйка выгуливает агрессивных собак без должного контроля, но предыдущие проявления агрессии животных настолько серьёзных последствий ранее не имели. Женщину с доберманами часто встречали в районе Тихвинского леса. Некоторые жители района часто видели её в районе улицы 3-й Строительной, предположительно там она проживает. В ответ на замечания соседей и прохожих о нарушении правил выгула собак она якобы всегда реагирует агрессивно и заявляет, что это чужие животные и люди провоцируют её доберманов на нападение.