Агрессивные доберманы напали на девушку с собачкой во Владивостоке — соцсети

Инцидент произошёл на улице Новожилова. Утверждается, что доберманы принадлежат местной жительнице, которая регулярно выгуливает своих собак без намордников и поводков, хотя правила ответственного обращения с животными запрещают такую небрежность. По словам очевидцев, доберманы изначально атаковали собаку девушки. Когда она попыталась защитить питомца, то животные набросились уже на неё.
Девушка получила серьёзные травмы, якобы ей пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи, её доставили в больницу. Домашнее животное также пострадало.
Местные жители утверждают, что это не первый случай, когда хозяйка выгуливает агрессивных собак без должного контроля, но предыдущие проявления агрессии животных настолько серьёзных последствий ранее не имели. Женщину с доберманами часто встречали в районе Тихвинского леса. Некоторые жители района часто видели её в районе улицы 3-й Строительной, предположительно там она проживает. В ответ на замечания соседей и прохожих о нарушении правил выгула собак она якобы всегда реагирует агрессивно и заявляет, что это чужие животные и люди провоцируют её доберманов на нападение.
Сейчас в России продвигают законопроект, ужесточающий требования к выгулу собак. Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий выгул собак опасных пород детям младше 16 лет, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Доберманов, правда, в перечне опасных пород нет, в том списке всего 12 пород, в основном малоизвестных и редких, включая волкособачьих гибридов. Но список потенциально опасных пород тоже хотят расширить.