Девять казахстанцев выйдут на Олимпийские старты 20 февраля

На олимпийских площадках Италии сегодня Казахстан представят девять участников по трем видам спорта, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-Д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. По итогам старта 19 февраля команда Казахстана в общем зачете опустилась на 19-е место. Такие данные приводит официальный сайт Олимпийских игр в Италии.
Всего 19 февраля на зимних Олимпийских играх разыграли шесть комплектов наград. Чемпионы и призеры были определены в ски-альпинизме; фигурном катании; хоккее; конькобежном спорте;лыжном двоеборье.
В этот день на Олимпиаде нашу страну представляла только фигуристка Софья Самоделкина, за прокатом которой наблюдали Михаил Шайдоров и Геннадий Головкин.