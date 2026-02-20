Девять казахстанцев выйдут на Олимпийские старты 20 февраля

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-Д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. По итогам старта 19 февраля команда Казахстана в общем зачете опустилась на 19-е место. Такие данные приводит официальный сайт Олимпийских игр в Италии.