Школьники Хабаровского края тренируются сдавать ЕГЭ

В Хабаровском крае стартовали тренировочные мероприятия в форме ЕГЭ. Сегодня одиннадцатиклассники сдали пробный экзамен по русскому языку, а 26 февраля их ждёт тренировка по математике базового и профильного уровней, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива реализуется по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Заместитель министра — начальник управления государственной регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки Хабаровского края Андрей Процко пояснил: «Цель мероприятий — ознакомить обучающихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов, а также с порядком проведения экзаменов».
Например, в школе № 80 Хабаровска пробный экзамен по русскому языку написали 50 одиннадцатиклассников. Тренировка полностью повторяет реальный ЕГЭ: её продолжительность составила 3 часа 30 минут. Результаты школьники узнают не позднее 2 марта.
Капитолина Ищенко, ученица школы № 80, поделилась планами на будущее: «Планирую поступать в Дальневосточный государственный медицинский университет. Свою профессию хочу связать с медициной и стать врачом — есть огромное желание помогать людям в планировании семьи. Русский язык нужен для поступления, чем больше баллов, тем лучше».
Потренироваться в сдаче ЕГЭ по предметам по выбору выпускники смогут на всероссийских тренировочных мероприятиях — они пройдут 4 марта и 14 мая во всех пунктах проведения экзаменов 2026 года.
Минобрнауки края также подвело итоги сбора заявлений на участие в ЕГЭ: всего зарегистрировано 5 885 человек, из них 5 402 — выпускники текущего года. Самый популярный предмет по выбору — обществознание. На втором месте — информатика в компьютерной форме, на третьем — физика (её планируют сдавать 1 157 участников). Андрей Процко отметил рост интереса к естественно‑научным дисциплинам: «В этом году уже 34% выпускников сделали выбор в пользу этих дисциплин — это отражает общую тенденцию к усилению внимания к инженерным и технологическим специальностям».
Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдёт с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. В рамках основного периода экзамены по истории, литературе и химии стартуют 1 июня, ЕГЭ по русскому языку состоится 4 июня, а по математике (базовый и профильный уровни) — 8 июня.