Школьники Хабаровского края тренируются сдавать ЕГЭ

Минобрнауки края также подвело итоги сбора заявлений на участие в ЕГЭ: всего зарегистрировано 5 885 человек, из них 5 402 — выпускники текущего года. Самый популярный предмет по выбору — обществознание. На втором месте — информатика в компьютерной форме, на третьем — физика (её планируют сдавать 1 157 участников). Андрей Процко отметил рост интереса к естественно‑научным дисциплинам: «В этом году уже 34% выпускников сделали выбор в пользу этих дисциплин — это отражает общую тенденцию к усилению внимания к инженерным и технологическим специальностям».