Аделия Петросян прокомментировала шестое место на Олимпиаде

Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Она поделилась с журналистами своими эмоциями после выступления.
Спортсменка уже нацелена выступить на Олимпиаде в 2030 году.
— Оценю этот прокат как опыт для следующего старта. Надеюсь, что до следующей Олимпиады мой запал не иссякнет. После этого проката у меня только негативные мысли. Может быть, позже я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого, — заявила она.
Фигуристка не стала скрывать, что переживает из-за отсутствия олимпийской медали, передает ТАСС.
— Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката. И я понимаю, что сама в этом виновата, — поделилась Петросян.
Фигуристка из Соединенных Штатов Алиса Лю завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Милане в женском одиночном катании. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ.