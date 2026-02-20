Россиянам рассказали о новых правилах обучения медиков в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о целевом обучении, который обяжет студентов-медиков, поступивших на такие места, отрабатывать в организации, выдавшей квоту. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По его словам, изменения коснутся только студентов медицинских и фармацевтических специальностей, принятых на целевое обучение. В случае невыполнения обязательств по отработке они должны будут вернуть расходы на обучение и выплатить штраф в двукратном размере. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика, если он не трудоустроит выпускника.
Минздрав определит перечень специальностей, требующих отработки под руководством наставника, срок которой не превысит трёх лет. Новые правила не затронут тех, кто завершил обучение или прошёл первичную аккредитацию до 1 марта 2026 года.
Также закон вводит обязательную оплачиваемую систему наставничества. Антропенко отметил, что регионы будут бороться за выпускников, предлагая им привлекательные условия, а выпускники, в свою очередь, смогут выбирать регион и конкретную медицинскую организацию.
Парламентарий уточнил, что ординаторы-бюджетники будут заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. При отказе они смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии мест.
Новые правила не коснутся граждан, принятых на обучение до 1 марта 2026 года, в том числе тех, с кем заказчики расторгли договор в одностороннем порядке, кто был отчислен по своей инициативе и восстановлен на бюджетные места, а также переведённых на бюджет в период обучения.
