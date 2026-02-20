Россиянам рассказали о новых правилах обучения медиков в 2026 году

Новые правила не коснутся граждан, принятых на обучение до 1 марта 2026 года, в том числе тех, с кем заказчики расторгли договор в одностороннем порядке, кто был отчислен по своей инициативе и восстановлен на бюджетные места, а также переведённых на бюджет в период обучения.