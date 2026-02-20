Ричмонд
Сэм Деру возвращается в новосибирский «Локомотив» после химиотерапии

В своем обращении Деру рассказал, что лечение было тяжелым: боли, усталость, долгие ночи в больнице.

Источник: Freepik

Бельгийский доигровщик Сэм Деру объявил о возвращении в новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» после двухмесячного курса лечения онкологического заболевания. В декабре 2025 года у спортсмена диагностировали рак, и он приступил к интенсивной химиотерапии. В своем обращении Деру рассказал, что лечение было тяжелым: боли, усталость, долгие ночи в больнице. Но он выбрал «страницу храбрости и стойкости».

Сейчас волейболист намерен продолжить реабилитацию в клубе. Он поблагодарил жену, сына, друзей и врачей за поддержку. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что опубликованы фото легендарных новосибирских олимпийцев и паралимпийцев.