Сэм Деру возвращается в новосибирский «Локомотив» после химиотерапии

Бельгийский доигровщик Сэм Деру объявил о возвращении в новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» после двухмесячного курса лечения онкологического заболевания. В декабре 2025 года у спортсмена диагностировали рак, и он приступил к интенсивной химиотерапии. В своем обращении Деру рассказал, что лечение было тяжелым: боли, усталость, долгие ночи в больнице. Но он выбрал «страницу храбрости и стойкости».