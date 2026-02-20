Ричмонд
В Хабаровском крае за звание «Профессионала» теперь сразятся и школьники

В Хабаровском крае продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы».

Источник: Комсомольская правда

Соревнования идут по 67 компетенциям для основной категории и восьми — для юниоров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Свои навыки демонстрируют 380 участников — студенты техникумов, колледжей и школьники. Одной из площадок стал Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности. Здесь впервые проходит состязание в номинации «Эксплуатация и ремонт двигателей и вспомогательных механизмов судов». Участники обслуживают судовое оборудование, обеспечивают безопасность и выполняют слесарные работы.

Практикуя «Неразрушающий контроль» пять студентов осваивают диагностику оборудования: ультразвуковой, магнитный и другие методы, позволяющие предотвращать аварии. В направлении «Безопасность жизнедеятельности на судне» шесть будущих членов экипажей отрабатывают действия при пожаре, выживание в море и первую помощь. «Эксплуатация судов» готовит судоводителей.

Победители представят край на межрегиональном этапе. Чемпионат помогает готовить кадры для местных предприятий и повышать инвестиционную привлекательность региона.