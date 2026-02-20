В Хабаровском крае за звание «Профессионала» теперь сразятся и школьники

Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Свои навыки демонстрируют 380 участников — студенты техникумов, колледжей и школьники. Одной из площадок стал Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности. Здесь впервые проходит состязание в номинации «Эксплуатация и ремонт двигателей и вспомогательных механизмов судов». Участники обслуживают судовое оборудование, обеспечивают безопасность и выполняют слесарные работы.