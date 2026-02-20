В Госдуме рассказали о новых правилах увольнения иностранных работников

«С 1 марта 2026 года Трудовой кодекс дополняется новым основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином. Это касается случаев, когда субъект РФ, действуя в рамках своих полномочий, устанавливает квоту или иное ограничение на привлечение иностранной рабочей силы, и работодатель обязан под это подстроиться», — сказал Нилов.