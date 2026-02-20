В Перми вновь перекроют подъезд к Чусовскому мосту

Участок дороги близ Чусовского моста будет снова перекрыт в ночное время на предстоящих выходных, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Это связано с проведением работ по вывозу демонтированных на прошлой неделе опор ж/д путепровода.
Движение по трассе будет ограничено на две ночи: с 21 на 22 февраля и с 22 на 23 февраля с 01:00 до 05:00. В период закрытия проезд будет возможен исключительно для ночных рейсов междугородних автобусов. Легковые автомобили направляют по объездной дороге, а для остального транспорта движение на участке дороги будет недоступно.
Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут поездок, а также соблюдать установленные правила дорожного движения.