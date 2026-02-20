Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми вновь перекроют подъезд к Чусовскому мосту

Дорога будет закрыта на две ночи.

Источник: Комсомольская правда

Участок дороги близ Чусовского моста будет снова перекрыт в ночное время на предстоящих выходных, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Это связано с проведением работ по вывозу демонтированных на прошлой неделе опор ж/д путепровода.

Движение по трассе будет ограничено на две ночи: с 21 на 22 февраля и с 22 на 23 февраля с 01:00 до 05:00. В период закрытия проезд будет возможен исключительно для ночных рейсов междугородних автобусов. Легковые автомобили направляют по объездной дороге, а для остального транспорта движение на участке дороги будет недоступно.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут поездок, а также соблюдать установленные правила дорожного движения.