Удобства на работе: Россияне готовы доплатить за бар, душ и собственную кофейню в офисе

Офис больше не воспринимается исключительно как пространство для работы. Почти половина сотрудников (49%) считают, что он должен трансформироваться в «третье место» — зону не только для выполнения задач, но и для отдыха, саморазвития и повседневных дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса сети смарт-офисов SOK, которые есть в распоряжении Life.ru.