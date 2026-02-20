В России разработали ягодно-овощное пюре для поддержки нервной системы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова разработали рецептуру ягодно-овощного пюре с добавлением аминокислоты триптофан и растительных антиоксидантов, которое рассматривается как потенциальный нейродиетический продукт для поддержки работы мозга и обменных процессов в организме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
«Ученые провели онлайн опрос, чтобы оценить, какие продукты потребители считают подходящими для поддержки работы мозга, сохранения психоэмоционального благополучия и мягкой коррекции обменных процессов. Результаты показали, что наиболее востребованы мягкие по текстуре, удобные в употреблении и научно обоснованные продукты, в том числе в формате пюре, особенно среди людей с высоким уровнем стресса и умственной нагрузки. На основе этих данных была разработана рецептура функционального ягодно овощного пюре с добавлением триптофана и растительных антиоксидантов», — говорится в сообщении.
По оценке авторов, это первый продукт в форме пюре, сочетающий обогащение триптофаном и комплекс антиоксидантов с нейродиетологической концепцией, направленной на более благоприятное направление путей метаболизма триптофана в организме. При этом ученые отмечают, что влияние триптофана на организм не является одинаковым.
«В экспериментах на мышах с нормальной активностью гена TPH2 и с ее частичным снижением было показано, что одинаковое поступление триптофана, в том числе в сочетании с антиоксидантом, по разному влияет на организм в зависимости от генетических особенностей и пола животных. У самцов и самок с различиями в активности гена TPH2 отмечались изменения тревожно депрессивноподобного поведения и иммунологических показателей», — отметили в научном центре.