В России разработали ягодно-овощное пюре для поддержки нервной системы

«В экспериментах на мышах с нормальной активностью гена TPH2 и с ее частичным снижением было показано, что одинаковое поступление триптофана, в том числе в сочетании с антиоксидантом, по разному влияет на организм в зависимости от генетических особенностей и пола животных. У самцов и самок с различиями в активности гена TPH2 отмечались изменения тревожно депрессивноподобного поведения и иммунологических показателей», — отметили в научном центре.