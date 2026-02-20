Ричмонд
Соцфонд предлагает почти 30 мер соцподдержки участникам СВО

Меры включают в себя как денежные выплаты, так и льготы, сообщил глава организации Сергей Чирков.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Участникам спецоперации предлагается 28 мер социальной поддержки, включая пенсионные льготы. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

«Всего в настоящее время Социальный фонд России представляет 28 мер социальной поддержки нашим участникам специальной военной операции. Причем это разнообразные меры: от ежемесячных денежных выплат за участие в боевых действиях до ряда детских пособий, которые предоставляются их семьям, женам и детям, пока они служат», — сказал Чирков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Соцфонда.

Он отметил, что военнослужащие могут получать услуги и выплаты Социального фонда уже на этапе участия в специальной военной операции. Так, например, в случае присвоения статуса ветерана боевых действий. Он дает право на ежемесячную денежную выплату, размер которой индексируется каждый год.