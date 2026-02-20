Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский журналист Райт назвал абсурдными попытки отменить русскую культуру

Признание цивилизационных различий между государствами не должно порождать вражду, отметил публицист.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Попытки властей ряда стран Запада отменить русскую культуру абсурдны и противоречат воле народов этих государств. Такое мнение выразил ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт.

«Идея, что нужно безосновательно очернять чужую культуру только из-за того, что кучка идеологов решила поживиться на этом и остаться у власти, втягивая твою страну в войну, абсурдна», — сказал он.

По словам Райта, признание цивилизационных различий между государствами не должно порождать вражду, а напротив — пробуждать интерес к культуре друг друга. «Признавать, что мы не просто разные нации, а принадлежим к разным цивилизациям, — не должно быть преступно. Именно осознание различий должно пробуждать любопытство, а не вражду», — подчеркнул он.

Журналист подверг критике правительства стран Запада, «которые объявляют войны от имени народов», а затем клеймят несогласных предателями. «Это трагедия, что все дошло до этого не по воле народов. Это одно из заблуждений либеральной демократии: считать, что каждая война, которую они развязывают, пользуется всеобщей поддержкой», — сказал Райт.

Собеседник агентства также назвал чудовищной трагедией последствия политики смены режимов, проводившейся западными странами в Ираке, Афганистане и Ливии.

Райт — британский журналист, публицист, писатель, ведущий передачи на YouTube-канале LSNTV.