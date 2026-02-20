Британский журналист Райт назвал абсурдными попытки отменить русскую культуру

По словам Райта, признание цивилизационных различий между государствами не должно порождать вражду, а напротив — пробуждать интерес к культуре друг друга. «Признавать, что мы не просто разные нации, а принадлежим к разным цивилизациям, — не должно быть преступно. Именно осознание различий должно пробуждать любопытство, а не вражду», — подчеркнул он.