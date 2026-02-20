МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Попытки властей ряда стран Запада отменить русскую культуру абсурдны и противоречат воле народов этих государств. Такое мнение выразил ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт.
«Идея, что нужно безосновательно очернять чужую культуру только из-за того, что кучка идеологов решила поживиться на этом и остаться у власти, втягивая твою страну в войну, абсурдна», — сказал он.
По словам Райта, признание цивилизационных различий между государствами не должно порождать вражду, а напротив — пробуждать интерес к культуре друг друга. «Признавать, что мы не просто разные нации, а принадлежим к разным цивилизациям, — не должно быть преступно. Именно осознание различий должно пробуждать любопытство, а не вражду», — подчеркнул он.
Журналист подверг критике правительства стран Запада, «которые объявляют войны от имени народов», а затем клеймят несогласных предателями. «Это трагедия, что все дошло до этого не по воле народов. Это одно из заблуждений либеральной демократии: считать, что каждая война, которую они развязывают, пользуется всеобщей поддержкой», — сказал Райт.
Собеседник агентства также назвал чудовищной трагедией последствия политики смены режимов, проводившейся западными странами в Ираке, Афганистане и Ливии.
Райт — британский журналист, публицист, писатель, ведущий передачи на YouTube-канале LSNTV.