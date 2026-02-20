Шеф NASA возложил на прежнее руководство ответственность за инцидент с Starliner

По словам Айзекмана, «ограниченная степень вовлеченности NASA в программу закупок» привела к тому, что ведомству «не хватило системных знаний и понимания хода разработки, необходимых для уверенной сертификации» Starliner. Кроме того, отметил он, «стремление NASA иметь в наличии два разных аппарата для доставки экипажей [на МКС] сказалось на обсуждении технических и операционных рисков». Глава НАСА также отметил, что «подход Boeing к проектированию и сертификации двигателей допускал эксплуатацию оборудования за рамками квалификационных параметров, что несовместимо с требованиями по обеспечению безопасности экипажа».