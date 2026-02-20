Шеф NASA возложил на прежнее руководство ответственность за инцидент с Starliner

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман возложил на прежнее руководство ведомства ответственность за инцидент с пилотируемым кораблем Boeing Starliner, из-за которого на Международной космической станции (МКС) застряли на девять месяцев два американских астронавта.
Как следует из заявления, распространенного в четверг пресс-службой NASA, отказ нескольких маневровых двигателей Starliner в июне 2024 года признан по результатам проверки инцидентом первой категории, к которым, по свидетельству американских СМИ, относятся происшествия, приведшие к потере космического аппарата, гибели экипажа или убыткам в размере более $2 млн. Подобными происшествиями признаны, в частности, крушения космических шаттлов Challenger (в 1986 году) и Columbia (в 2003 году).
«Корабль Boeing Starliner сталкивался с трудностями как в ходе миссий без экипажа, так и в последнем пилотируемом полете. И хотя Starliner был построен компанией Boeing, NASA одобрило аппарат и отправило на нем в космос двух астронавтов. Технические проблемы, возникшие при стыковке с МКС, были совершенно очевидны», — подчеркнул глава космического ведомства США.
По словам Айзекмана, «ограниченная степень вовлеченности NASA в программу закупок» привела к тому, что ведомству «не хватило системных знаний и понимания хода разработки, необходимых для уверенной сертификации» Starliner. Кроме того, отметил он, «стремление NASA иметь в наличии два разных аппарата для доставки экипажей [на МКС] сказалось на обсуждении технических и операционных рисков». Глава НАСА также отметил, что «подход Boeing к проектированию и сертификации двигателей допускал эксплуатацию оборудования за рамками квалификационных параметров, что несовместимо с требованиями по обеспечению безопасности экипажа».
Астронавты Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на корабле Starliner, стартовавшем 5 июня 2024 года. Это был первый пилотируемый запуск аппарата корпорации Boeing к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке с МКС, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок.
Starliner отстыковался от МКС 7 сентября 2024 года без экипажа на борту и спустя шесть часов приземлился на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Уилмор и Уильямс вернулись на Землю 19 марта 2025 года в составе экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX.