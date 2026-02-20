Ричмонд
Офицер Бурнашов: в школах нужно преподавать Воздушный кодекс для управления БПЛА

По мнению военнослужащего, в образовательных учреждениях можно устанавливать тренажеры-симуляторы.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Преподаватели на уроках Основ безопасности и защиты Родины должны разъяснять школьникам Воздушный кодекс Российской Федерации для обучения управлению беспилотниками, считает командир взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы Московского военного округа лейтенант Андрей Бурнашов.

«Я думаю, что в первую очередь нужно преподавать воздушный кодекс, потому что нужно понимание того, что беспилотник — это тот же самолет, он также может нарушать воздушное пространство, что для управления им нужна подготовка и квалификация», — сказал офицер в интервью ТАСС.

По его мнению, в школах можно устанавливать тренажеры-симуляторы для обучения управлению БПЛА, для демонстрации того, как работать с беспилотниками.

Полный текст интервью будет опубликован 20 февраля в 08:00 по ссылке: tass.ru/interviews/26484301.

