Юрист Воропаев рассказал, что грозит за нарушение занесенной снегом разметки

«Многие автоматические камеры фиксации нарушений ПДД не ориентируются на наличие реальной разметки, они продолжают работать, даже если водитель физически не видит разметку, в том числе из-за снега. Штраф все равно может прийти. К сожалению, это реалии нашей жизни», — сказал он.