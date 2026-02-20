Юрист Воропаев рассказал, что грозит за нарушение занесенной снегом разметки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Штраф может грозить водителю, который нарушил разметку, даже если она занесена снегом. Об этом ТАСС рассказал юрист Лев Воропаев.
«Многие автоматические камеры фиксации нарушений ПДД не ориентируются на наличие реальной разметки, они продолжают работать, даже если водитель физически не видит разметку, в том числе из-за снега. Штраф все равно может прийти. К сожалению, это реалии нашей жизни», — сказал он.
Вместе с тем, по словам Воропаева, такие штрафы можно оспорить. Желательно при этом предоставить доказательство того, что разметка на дороге действительно была занесена снегом.
Штрафы за нарушение дорожной разметки в РФ с 1 января 2025 года составляют от 750 до 7 500 рублей в зависимости от тяжести правонарушения.