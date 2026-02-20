Ричмонд
Крыша рухнула под тяжестью снега в Новосибирске

На улице 1-я Грушевская обрушилась крыша частного дома — конструкция не выдержала тяжёлого снега.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на улице 1-я Грушевская обрушилась крыша одного из частных домов. По данным спасателей, конструкция не выдержала тяжёлого слоя снега. На место выезжал экипаж «Вега-3». Специалисты провели разведку и проверили здание. К счастью, в момент обрушения в доме никого не было — пострадавших нет.

Сотрудники МАСС убрали снег с повреждённой крыши. Это сделали, чтобы не допустить дальнейшего разрушения и снизить риск для окружающих. По словам спасателей, в период оттепели снег становится значительно тяжелее, и нагрузка на кровлю резко увеличивается.

«Также обращаем ваше внимание, что спасатели не занимаются расчисткой крыш от снега. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к частникам. В данном случае снег был расчищен, так как крыша находится в аварийном состоянии и представляет угрозу жизни и здоровью для тех, кто её чистит», — отметили спасатели МАСС.