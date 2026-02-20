Жителям Дальнего Востока стало легче приобрести подержанный автомобиль

Индекс ДА рассчитывается как соотношение средней цены автомобилей-маркеров (Lada Vesta и Hyundai Solaris возрастом 3−10 лет с пробегом до 200 тысяч километров и не более трех владельцев) к медианной зарплате в регионе. Чем ниже показатель, тем доступнее машина.