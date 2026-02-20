Жителям Дальнего Востока стало легче приобрести подержанный автомобиль

Подержанные автомобили стали доступнее для жителей Дальнего Востока: на Lada Vesta теперь нужно 9,9 медианной зарплаты, на Hyundai Solaris — 10,6. Как показало исследование Авто.ру и hh.ru, снижение индекса доступности произошло благодаря росту медианной зарплаты в регионе до 103,6 тысячи рублей, который опередил повышение цен на машины с пробегом.
Индекс ДА рассчитывается как соотношение средней цены автомобилей-маркеров (Lada Vesta и Hyundai Solaris возрастом 3−10 лет с пробегом до 200 тысяч километров и не более трех владельцев) к медианной зарплате в регионе. Чем ниже показатель, тем доступнее машина.
В июле прошлого года для покупки отечественной Lada Vesta жителям ДФО требовалось 10,1 медианных зарплат, к январю показатель снизился до 9,9. По иномарке Hyundai Solaris динамика еще заметнее: 11,8 зарплат в июле против 10,6 в январе.
Снижение индекса обеспечил рост заработных плат — за полгода они увеличились на 10,8%, достигнув 103,6 тысячи рублей. При этом средняя цена Lada Vesta с пробегом выросла лишь на 3,3% (до 1,03 млн рублей), а стоимость Hyundai Solaris и вовсе осталась на прежнем уровне — 1,1 млн рублей.