Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ

Самый дорогой автомобильный государственный номер в РФ продается более чем за 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время в продаже имеется 16 госномеров на машину стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.
Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер. При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Красноярский край, Дагестан и Адыгея.
В России законно продать и купить госномер на автомобиль нельзя, говорится в статье.
В декабре 2025 года сообщалось, что автомобильные номера с комбинацией «ЕКХ» начали изымать в РФ. Такими номерами обычно пользуются сотрудники силовых структур, а в народе это сочетание расшифровывают как «Еду как хочу». Считается, что машины с этими госномерами пользуются привилегиями на дороге. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».