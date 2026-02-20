Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ

В декабре 2025 года сообщалось, что автомобильные номера с комбинацией «ЕКХ» начали изымать в РФ. Такими номерами обычно пользуются сотрудники силовых структур, а в народе это сочетание расшифровывают как «Еду как хочу». Считается, что машины с этими госномерами пользуются привилегиями на дороге. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».