Трамп назвал позором арест экс-принца Британии Эндрю

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал арест брата Короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о передаче государственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
Трамп назвал этот арест позором.
«Думаю, это позор. Это очень грустно. Это очень плохо для королевской семьи. Это очень-очень грустно. Когда я увидел это, было очень грустно», — сказал он журналистам.
Трамп отметил, что ждёт Карла III с визитом в США.
Напомним, бывшего принца Эндрю арестовали по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Его заподозрили в злоупотреблениях на государственной службе. В доме в графстве Норфолк состоялись обыски. По данным Daily Mail, бывшему принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение.
Правоохранители нагрянули к бывшему принцу Британии Эндрю в его 66-й день рождения. В полиции заявили, что в настоящее время брат короля Карла III отпущен из-под стражи. По информации журналистов, он вернулся в свой дом на территории королевского поместья Сандрингем после выхода из полицейского участка.