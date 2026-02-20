Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал позором арест экс-принца Британии Эндрю

Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест брата Короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о связи с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал арест брата Короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о передаче государственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Трамп назвал этот арест позором.

«Думаю, это позор. Это очень грустно. Это очень плохо для королевской семьи. Это очень-очень грустно. Когда я увидел это, было очень грустно», — сказал он журналистам.

Трамп отметил, что ждёт Карла III с визитом в США.

Напомним, бывшего принца Эндрю арестовали по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Его заподозрили в злоупотреблениях на государственной службе. В доме в графстве Норфолк состоялись обыски. По данным Daily Mail, бывшему принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение.

Правоохранители нагрянули к бывшему принцу Британии Эндрю в его 66-й день рождения. В полиции заявили, что в настоящее время брат короля Карла III отпущен из-под стражи. По информации журналистов, он вернулся в свой дом на территории королевского поместья Сандрингем после выхода из полицейского участка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше