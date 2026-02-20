В Находке задержан подозреваемый в 23 кражах из магазинов города

В Находке задержали 30‑летнего мужчину, которого подозревают сразу в 23 кражах из городских магазинов с проникновением в помещения. По данным полиции Приморского края, предприниматели один за другим жаловались, что по ночам к ним в торговые точки забирался неизвестный, отжимал двери или взламывал жалюзи и уносил товар и деньги из касс.