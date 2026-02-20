В Находке задержан подозреваемый в 23 кражах из магазинов города

В Находке задержали 30‑летнего мужчину, которого подозревают сразу в 23 кражах из городских магазинов с проникновением в помещения. По данным полиции Приморского края, предприниматели один за другим жаловались, что по ночам к ним в торговые точки забирался неизвестный, отжимал двери или взламывал жалюзи и уносил товар и деньги из касс.
Городской отдел МВД сообщает, что личность и адрес предполагаемого вора установили оперативники уголовного розыска: задержанный уже прежде попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности. В отделе он признал свою причастность к серии эпизодов.
Дома у подозреваемого прошёл обыск, во время которого изъяли одежду и другие предметы. Они, по версии следствия, использовались при кражах и подтверждают его участие в этих преступлениях.
Как уточнили следователи следственного подразделения отдела МВД России по городу Находке, по каждому из 23 эпизодов возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, а также по статье 30 пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ — покушение на такую кражу. Сейчас все материалы объединены в одно производство, расследование продолжается.