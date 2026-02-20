В центре Гамалеи сообщили, когда завершатся исследования вакцины от оспы обезьян

«Вопрос заключается в том, чтобы сделать современную и менее реактогенную вакцину. Мы выполняем такое исследование на основе рекомбинантных технологий и в скором будущем определим состав препарата. Мы не используем живой инактеврованный или ослабленный вирус. И нам нужно понять, какой антигенный состав наиболее эффективен. Есть несколько ключевых белков, использование которых в вакцине обеспечит защитный иммунитет. Мы ищем их наилучшую комбинацию. Эта работа должна завершиться до конца года», — отметил руководитель отдела эпидемиологии центра имени Гамалеи Владимир Гущин.