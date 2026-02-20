Онищенко: веганский алкоголь является маркетинговым ходом

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Веганский алкоголь — это просто маркетинговый ход, такие напитки не менее вредны, чем любой другой алкоголь. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Любой алкоголь вреден. А веганский — это просто маркетинговый ход, потому что алкоголь делается из растительного сырья. Прежде всего пшеница. Поэтому он веганским всегда и был», — сказал Онищенко.
Ранее в России сертифицировали первый веганский алкоголь, сертификат получило предприятие «Башспиртпром».