Суд заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в «Крокусе» 2 марта

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус сити холл» выскажут своё последнее слово 2 марта. Последнее слово заслушает Второй западный окружной военный суд.
«Стадия последнего слова пройдет 2 марта», — сказал РИА Новости один из участников процесса.
Напомним, в августе в Москве начали судить 19 террористов из «Крокус Сити Холла», где погибли более 140 человек.
Ранее сайт KP.RU опубликовал хронологию теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.
Также сообщалось, что потерпевшие по делу в «Крокус Сити Холле» требуют для исполнителей теракта самого сурового наказания. Позиция потерпевших заключается в том, чтобы наказание было соразмерным общественной опасности, а также должно учитывать организованность, подготовленность и фактический результат.
Тем временем люди, пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле», попросили суд не отнимать паспорта у четверых фигурантов дела. Они опасаются, что если осужденных отправят отбывать срок на родину, их там могут освободить от наказания.