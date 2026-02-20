Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в «Крокусе» 2 марта

Обвиняемые по делу теракта в «Крокус сити холле» смогут высказать своё последнее слово 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус сити холл» выскажут своё последнее слово 2 марта. Последнее слово заслушает Второй западный окружной военный суд.

«Стадия последнего слова пройдет 2 марта», — сказал РИА Новости один из участников процесса.

Напомним, в августе в Москве начали судить 19 террористов из «Крокус Сити Холла», где погибли более 140 человек.

Ранее сайт KP.RU опубликовал хронологию теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

Также сообщалось, что потерпевшие по делу в «Крокус Сити Холле» требуют для исполнителей теракта самого сурового наказания. Позиция потерпевших заключается в том, чтобы наказание было соразмерным общественной опасности, а также должно учитывать организованность, подготовленность и фактический результат.

Тем временем люди, пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле», попросили суд не отнимать паспорта у четверых фигурантов дела. Они опасаются, что если осужденных отправят отбывать срок на родину, их там могут освободить от наказания.