В Новосибирске отменили приговор двум футбольным фанатам по делу об убийстве в массовой драки

По делу были задержаны новосибирцы Дмитрий Комов и Владимир Калугин. Коллегия присяжных признала их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, повлекшем смерть по неосторожности. Каждый получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, и оба были взяты под стражу прямо в зале суда.