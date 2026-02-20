Ричмонд
Россельхознадзор Приморья остановил ввоз 54 тонн грудки

Груз прибыл во Владивостокский морской торговый порт 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Приморский Россельхознадзор не пустил в регион крупную партию замороженной курицы. Груз весом 54 тонны прибыл во Владивостокский морской торговый порт 10 февраля. То есть раньше, чем появился на свет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Однако при проверке документов инспекторы обнаружили странное несоответствие: ветеринарные сертификаты на продукцию выдали 20 января, а сама курица, согласно бумагам, была выработана 1 февраля и даже 1 марта.

Владелец товара — владивостокское предприятие. Но забрать продукцию ему не дали. Россельхознадзор принял решение о возврате партии в страну-экспортер. Это уже второй случай с начала года, когда импортную курицу разворачивают обратно из-за нарушений. Обе партии были возвращены.