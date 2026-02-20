Россельхознадзор Приморья остановил ввоз 54 тонн грудки

Владелец товара — владивостокское предприятие. Но забрать продукцию ему не дали. Россельхознадзор принял решение о возврате партии в страну-экспортер. Это уже второй случай с начала года, когда импортную курицу разворачивают обратно из-за нарушений. Обе партии были возвращены.