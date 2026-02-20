Ричмонд
Питомник К-9 выступил против усыпления бездомных собак в Иркутской области

Кинологи уверены, что пока не введут реальную ответственность для владельцев, проблема не решится.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области разгорелись споры вокруг нового законопроекта об обращении с бездомными животными. Документ внесла в Заксобрание Ассоциация муниципальных образований. Главное новшество — возможность усыплять собак, которые напали на человека или проявляют немотивированную агрессию.

Авторы законопроекта ссылаются на рост числа нападений. В 2024 году зафиксировали 4041 случай укусов, почти 1400 из них пришлись на детей. На учете состоит больше 11 тысяч безнадзорных собак. Усыплять, по задумке, будут только в исключительных случаях — если животное неизлечимо больно, опасно или уже напало. Решение об агрессивности примет специальная комиссия, а саму процедуру обязаны проводить гуманно. Работники питомника К-9 выступили против данной инициативы.

— Отлов ведется, стерилизация идет, бирки на ушах есть — система работает. Но она работает с безнадзорными. А большинство резонансных укусов — это домашние собаки. За которыми стоит человек. С самовыгулом, без намордника, с установкой «он добрый», — прокомментировали в питомнике.

Кинологи уверены, что пока не введут реальную ответственность для владельцев, пока штрафы остаются формальностью, а контроль — бумажным, проблема не решится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19 февраля 2026 года в Иркутске стало самым теплым за всю историю наблюдений.