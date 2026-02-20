Питомник К-9 выступил против усыпления бездомных собак в Иркутской области

Авторы законопроекта ссылаются на рост числа нападений. В 2024 году зафиксировали 4041 случай укусов, почти 1400 из них пришлись на детей. На учете состоит больше 11 тысяч безнадзорных собак. Усыплять, по задумке, будут только в исключительных случаях — если животное неизлечимо больно, опасно или уже напало. Решение об агрессивности примет специальная комиссия, а саму процедуру обязаны проводить гуманно. Работники питомника К-9 выступили против данной инициативы.