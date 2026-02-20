Диетолог Устинова назвала самую вредную начинку для блинов

Тренер и нутрициолог Юрий Брабечан полагает, что основной проблемой при поедании блинов становится общая высокая калорийность блюда и потеря чувства меры. Он напомнил, что это приводит к набору лишнего веса. Один средний блин без начинки содержит около 90−120 килокалорий, но добавки вроде сгущенного молока или шоколада резко увеличивают этот показатель до 200−250 килокалорий на порцию.