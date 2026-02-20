Диетолог Устинова назвала самую вредную начинку для блинов

Шоколад, сгущенка и варенье являются самыми вредными начинками для блинов, потому что в них много жиров и углеводов. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.
— Самой вредной является начинка, где очень много жиров и углеводов: горячий шоколад или сгущенка, или варенье, — цитирует ее РИА Новости.
По словам медика, самыми полезными являются начинки, где много белка.
— Это начинки из мяса или, например, из капусты, яиц, разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные начинки, — рассказала Устинова в беседе с агентством.
Тренер и нутрициолог Юрий Брабечан полагает, что основной проблемой при поедании блинов становится общая высокая калорийность блюда и потеря чувства меры. Он напомнил, что это приводит к набору лишнего веса. Один средний блин без начинки содержит около 90−120 килокалорий, но добавки вроде сгущенного молока или шоколада резко увеличивают этот показатель до 200−250 килокалорий на порцию.